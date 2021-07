Prinz Harry: Er konnte Mama Diana ihren letzten Wunsch nicht erfüllen

Doch nun kommt der Tag der Wahrheit für Harry: Am 1. Juli 2021 wäre Prinzessin Diana 60 Jahre alt geworden. Ihr zu Ehren wird in einer Enthüllungszeremonie mit einer Statue an die "Königin der Herzen" erinnert. Doch vor allem eins wird mit Spannung erwartet: das Wiedersehen der beiden Brüder Harry und Prinz William, die getrennte Reden halten sollen. Denn nicht nur die Queen und das Königshaus, sondern vor allem William ist von den falschen Behauptungen seines kleinen Bruders und dessen Frau tief enttäuscht, sieht die Krone in Gefahr. Die einstigen Vertrauten haben sich komplett zerstritten, haben nur noch selten SMS-Kontakt.

Doch vielleicht besinnen sich die beiden Brüder in diesen schweren Stunden auch auf ihr Versprechen, das sie ihrer Mutter als kleine Jungs gaben. Davon berichtet Simone Simmons, eine einstige Vertraute von Diana, in Robert Laceys neu aufgelegtem Buch "Battle of Brothers" ("Kampf der Brüder"). Eine Sache sei Diana unfassbar wichtig gewesen. "Ihr müsst mir versprechen, dass ihr immer die besten Freunde des jeweils anderen sein werdet", soll sie gesagt haben. "Und lasst niemals jemanden zwischen euch kommen."

Dieses Versprechen konnten sie leider nicht halten …