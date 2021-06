Herzogin Kate: Magerschock - Diese Bilder sind alarmierend

Ein paar Tage, ja sogar Monate ist so ein Stress aushaltbar. Doch was, wenn die schlimmen Zeiten scheinbar kein Ende nehmen?

Es gibt Menschen, die in solchen Situationen anfangen, Essen in sich hineinzustopfen. Nicht umsonst heißt es "Kummerbäuchlein". Kate ist genau das Gegenteil. Wenn sie zu viel Stress hat, bekommt sie einfach nichts mehr herunter. Die königlichen Köche versuchten bereits alles. "Es wurde ein Festmahl gekocht, Kuchen gebacken und ihr sogar Chips frittiert", berichtet eine Angestellte laut "Neue Post". "Doch nichts half." Nur einen grünen Smoothie hätte die Herzogin ab und an getrunken. Kein Wunder, dass sie so dünn geworden ist!

Besonders Prinz William bangt um seine Frau. Eigentlich wollten sie in diesem Jahr noch einmal versuchen, ein Kind zu bekommen. Darum trinkt die Herzogin schon seit Weihnachten keinen Alkohol mehr. Aber die Ärzte verordneten dem Paar, damit zu warten, bis Kate wieder zugenommen hat.

Wenigstens ein Grund zur Sorge fällt bald weg. William und Kate wurden zum ersten Mal gegen das Corona-Virus geimpft! Als der Prinz seine Impfung bekam, gab es viele Fragen. Warum war er allein bei dem Termin? Geht es Kate etwa so schlecht? Nun die Entwarnung: Sie war nur wenige Tage später dran als ihr Mann.

Vielleicht bekommt die Herzogin bald wenigstens ein paar Wochen zur Erholung. Harry und Meghan haben angekündigt, für 20 Wochen in Elternzeit zu gehen. Viele Briten haben dafür kein Verständnis. Doch der Prinz steht dazu: William hofft, dass Kate dadurch endlich zur Ruhe kommen kann und der Appetit der Herzogin wieder zurückkehrt.