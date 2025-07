Prinz Harry: Er tritt in Prinzessin Diana Fußstapfen – und das bewusst ohne Meghan

28 Jahre ist es her, dass Lady Diana mit ihrem Gang durch ein Minenfeld weltweit für Schlagzeilen sorgte. Nun setzt ihr Sohn als Botschafter von The Halo Trust ihre Mission fort. Mit Schutzweste und an der Seite von Experten läuft Harry durch ein Landminenfeld, vorbei an roten Warnschildern mit Totenkopf – fast wie damals seine Mutter. Bei einer kontrollierten Sprengung wird deutlich, wie gefährlich die Lage noch immer ist.