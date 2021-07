Prinz Harry: Er will mit der ganzen Familie zurück nach England

Erst letzte Woche war Prinz Harry dabei zu sehen, wie er mit Bruder William eine Statue von ihrer Mutter Lady Diana anlässlich ihres 60. Geburtstages enthüllte. Für die königliche Familie und alle Royalisten ein ganz besonderer Moment! Schließlich war es das erste Mal nach Monaten, dass sich Harry und William wieder bei einem gemeinsamen Termin zeigten. Doch während Harrys Aufenthalt diesmal nur von kurzer Dauer war, soll er für September eine länger Reise ins Königreich geplant haben, bei der ihn auch Meghan und die gemeinsamen Kinder begleiten sollen. So soll nämlich im Herbst nochmal eine größere Veranstaltung geplant sein, bei der Diana erneut gewürdigt werden soll. Eine Quelle erklärt gegenüber "The Sun": "Für September ist eine umfangreichere Feier geplant, um Diana zu gedenken und Harry wird dabei sein wollen." Ob Harry diesen Plan in die Realität umsetzten wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...