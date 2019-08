Prinz Harry: Ex-Freundin Cressida Bonas ist verlobt

Reddit this

Als und Meghan sich 2018 das Ja-Wort gaben, war auch seine Ex-Freundin Cressida Bonas unter den Gästen. Die beiden haben auch heute noch ein gutes Verhältnis zueinander. Auch Meg dürfte sich nicht daran gestört haben, dass die 30-Jährige an ihrem großen Tag mit dabei war. Immerhin ist die Blondine schon seit vier Jahren vergeben!

Prinz Harry: Treffen mit der Ex!

Cressida Bonas hat sich verlobt

Nun haben sich Harry Wentworth-Stanley und Cressida sogar verlobt. Das verkündete der Immobilienmakler stolz auf seiner -Seite und postete direkt ein süßes Pärchen-Selfie – inklusive Ring!

Besonders süß: Cressida und ihr Verlobter sollen schon während ihrer Zeit an der Uni ein Paar gewesen sein. Laut „Hello“-Magazin trennten sich die beiden, als Harry für längere Zeit nach Argentinien reiste. In dieser Zeit trat dann auch der royale Harry in ihr Leben. Ob er wohl bei ihrer Hochzeit dabei sein wird?