Prinz Harry: Familiendrama an seinem 40. Geburtstag! Er hat alles verloren

Es ist kein Geheimnis, dass Harry seit dem "Megxit" nicht mehr das beste Verhältnis zu seiner Familie hat. Seit er dem Leben am britischen Hof den Rücken gekehrt und in die USA ausgewandert ist, kann man die Lage zwischen ihm und seinen Angehörigen getrost als angespannt bezeichnen. Und auch Meghans Beziehung zu den Royals ist nach den Geschehnissen der letzten Jahre einfach nicht mehr zu retten.

Und während Meghan die wohl größte und luxuriöseste Party für ihren Ehemann plant, schaut seine Familie in die Röhre. Man kann nicht davon ausgehen, dass König Charles (75) oder Bruder Prinz William (42) extra nach Kalifornien reisen werden, um den Tag mit Harry zu verbringen. Stattdessen wird er mit Gästen wie Oprah Winfrey (70), Ellen DeGeneres (66) und auch Katy Perry (39) feiern, wie der britische "Express" berichtet. Klar: Der Spaß ist dabei vorprogrammiert! Doch tief im Inneren dürfte es Harry sehr verletzen, dass er keinen guten Kontakt mehr zu seiner Familie hat. Besonders an so einem wichtigen Tag ...