Prinz Harry: Fiese Lüge in seiner Biografie entlarvt

Eine Passage scheint nicht wirklich der Wahrheit zu entsprechen. Als Harry nämlich über den Tod von Queen Mom 2002 schreibt, erklärt er, dass er damals auf der Elite-Schule "Eton" war und dort von dem traurigen Ereignis erfuhr. "Ich habe einen Anruf bekommen. Ich wünschte, ich wüsste noch, wer am Telefon war", verrät der 38-Jährige. "Ich weiß nur noch, dass es kurz vor Ostern und herrlich warm draußen war."

Doch genau das soll gar nicht stimmen. Wie einige Medien berichten, soll sich Harry zu dem Zeitpunkt mit Vater König Charles und Prinz William im Skiurlaub in der Schweiz befunden haben. "Page Six" liefert sogar Bilder, die zu dem Zeitpunkt entstanden sein sollen. Uuups... Ein peinlicher Fauxpaus, der nun natürlich die Frage aufwirft: An welchen Stellen hat der Royal vielleicht noch geflunkert?

