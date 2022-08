An der St. Andrews las sich Prinz William nicht nur in die Tiefen der Kunstgeschichte, sondern lernte auch seine Auserwählte Kate Middleton kennen. Der Royal und die Millionärstochter zogen in eine gemeinsame WG und wurden 2003 ein Paar.

Doch lange hielt das junge Glück nicht an: 2004 trennten sich William und Kate zum ersten Mal. Während er mit Freunden einen Segeltrip nach Griechenland in weiblicher Begleitung genoss, soll sie in England rasend vor Eifersucht gewesen sein. Pünktlich zum gemeinsamen Uni-Abschluss an der St. Andrews wurden die beiden wieder ein Paar, nur um sich 2007 erneut für kurze Zeit zu trennen. Angeblich wollte er ihre Loyalität auf die Probe stellen. Scheinbar mit Erfolg!