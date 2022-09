Prinz Harry: Heftige Klatsche! So fies wurde er gedemütigt

Im neuen Buch "The New Royals", geschrieben von der Journalistin Katie Nicholl, sollen ziemlich pikante Details zum ewigen Familienstreit der Royals ans Licht gebracht werden. Erste Ausschnitte des Enthüllungsmanifests sollen "Vanity Fair" vorliegen. Überraschend dabei: Prinz Harry kommt erstaunlich gut weg! Denn laut einem angeblichen Freund der Familie soll sich der Aussteiger sehr wohl um die Verbesserung der Beziehung bemüht haben. Er sei sogar so weit gegangen, dass er seinem Vater und dessen Gemahlin vorgeschlagen habe, einen Streitschlichter das klärende Gespräch moderieren zu lassen. Für diesen Vorschlag erntete Prinz Harry lediglich einen Schmunzler seines Vaters. Doch die Reaktion von dessen Frau versetzt den Ehemann von Herzogin Meghan in ziemliches Erstaunen. Denn Herzogin Camilla, die bei dem Gespräch mit ihrem Stiefsohn einen Tee trank, spuckte diesen aus lauter Unglauben wieder aus, wie die Quelle berichtet. Eine ziemlich unhöfliche und demütigende Geste für Prinz Harry. Kein Wunder, dass das Verhältnis der Monarchen weiterhin angespannt ist...