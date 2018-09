Reddit this

Seit der Hochzeit von Herzogin Meghan und tauchen immer wieder neue Schlagzeilen auf, in denen über eine Schwangerschaft der Herzogin spekuliert wird. Was an den Gerüchten dran ist, ist nicht bekannt. Eine der jüngsten Infos könnte nun jedoch Licht ins Dunkel bringen...

Herzogin Meghan: Flucht aus dem Palast!

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Immer noch wie frisch verliebt

Das Harry in seiner Meghan eine absolute Traumfrau gefunden hat, ist definitiv nicht Neues. Immer wieder sind die beiden bei öffentlichen Auftritten zu sehen, wie sie verliebte Blicke und Gesten austauschen. Auch ein vermeintlicher Insider soll nun gegenüber " Life" das Liebes-Glück von Harry und Meghan bestätigt haben. So soll er berichtet haben: "Die ersten Monate der Ehe waren noch besser als es sich Harry jemals vorstellen konnte, und er verliebt sich jeden Tag mehr in Meghan." Wie süß! Doch wie sieht es eigentlich mit einem Baby der beiden aus?

Herzogin Meghan & Prinz Harry: Krönen sie ihre Liebe mit einem Baby?

Obwohl Harry und Meghan auf der absoluten Liebes-Wolke schweben, will der Insider weiter wissen, dass sie sich mit einem Baby noch Zeit lassen wollen. So fügt er hinzu: "Harry würde sich sehr freuen, wenn sie zusammen Kinder hätten, aber er ist wirklich nicht in Eile, und gerade liebt er es Meghan für sich selbst zu haben." Ehrliche Worte, die zeigen: Alle royalen Fans müssen sich noch ein wenig gedulden...