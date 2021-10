Prinz Harry: Jetzt zerstört Meghan wirklich alles

"Harry lebt ein sehr einsames Leben", so die Quelle. Hin und wieder treffe er die britischen Schauspieler Orlando Bloom (44) und James Corden (43), sonst sei er isoliert, nur mit seiner Frau und den Kindern Archie (2) und Lilibet (fast 4 Monate) zu Hause. Traurig. Harry, hau doch endlich mal auf den Tisch!

Gesellige Abende stehen nicht mehr an. Stattdessen gehe er alleine wandern oder fahre Fahrrad. "Harry liebt es, sich zu bewegen, ohne erkannt zu werden", meint die Quelle. "Aber einige seiner alten Freunde glauben das nicht so recht. Es ist, als verstecke er sich. Das sieht ihm so gar nicht ähnlich."

Auch auf dem Cover des viel diskutierten "Times"-Magazins scheint er sich zu verstecken – hinter seiner dominanten Frau. Hat Harry sich das so gewünscht? Kaum vorstellbar.