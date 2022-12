Prinz Harry: Neuanfang in England

Es ist nicht das erste Mal, dass Kate ihn rettete. Der Prinz hatte bereits als junger Mann das Problem, sein privates Leben und die Pflichten als Royal in Einklang zu bringen. Oft scheiterte er, doch dank Kate fand Harry damals sein inneres Gleichgewicht. Als Trio – Harry, Kate und William – zeigten sie der ganzen Welt, wie die Zukunft der Monarchie aussehen würde: jung, dynamisch und dennoch voller Emotionen.

Aber als Meghan in Harrys Leben trat, geriet wieder alles aus den Fugen. Der Amerikanerin fiel es schwer, sich anzupassen. Sie beteuerte, dass sie sich selbst komplett aufgeben müsste, um den Anspruch der Krone gerecht zu werden. Sie fühle sich wie Diana – verfolgt, missverstanden, allein. Und mit diesem Satz kontrollierte sie Harry fortan, denn die Vergangenheit sollte sich nicht wiederholen. Blind vor Liebe und traumatisiert, krempelte er für sie sein Leben um. Doch statt mehr Privatsphäre zu haben, zerrt Meghan ihn immer weiter ins Rampenlicht – vor allem für Geld und Ruhm. Aber Harry kann offenbar nicht mehr.

Nun will er das Kapitel Meghan abschließen, unbedingt einen Neuanfang in England starten. Am besten schon zum Weihnachtsfest. Unterm Tannenbaum fällt eine Versöhnung mit der royalen Familie leichter – vor allem mit der Hilfe von Kate.

