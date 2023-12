Prinz Harry: Nun schießt ein weiterer Freund gegen Herzogin Meghan!

Eigentlich war Prinz Harry immer als Spaßvogel der britischen Königsfamilie bekannt. Er galt nicht nur als Rüpel und Rebell in seinen Jugendjahren, sondern war auch stets für ein Späßchen aufgelegt. Doch damit soll inzwischen Schluss sein! Denn wie der ehemalige Rugbyspieler James Haskell nun verraten hat, soll sein Freund Prinz Harry "keinen Spaß mehr" machen - und das hat einen ganz bestimmten Grund. In einem Interview hat der Sportler nun laut "BILD" verraten: "Seit er mit Meghan verheiratet ist, ist er langweilig."

Bei dem Live-Podcast "World Cup Afterparty: The Good, The Bad and The Ugly" plauderte James Haskell außerdem über das Kennenlernen von Prinz Harry und ihm. Denn der Sportler und der Royal lernten sich 2011 bei der Hochzeit von Zara Phillips (Tochter von Prinzessin Anne) und dem Rugby-Spieler Mike Tindall kennen. "Wer hätte dort sein, herumlaufen und eine gute Zeit haben sollen, wenn nicht Prinz Harry?", erzählt James Haskell. Doch danach folgte eine Spitze gegen die Angetraute seines royalen Freundes: "Er hatte sie noch nicht kennengelernt, also war er immer noch ziemlich lustig." Eine traurige Analyse nach über zehn Jahren Freundschaft. Und Vorwürfe, die Herzogin Meghan sicherlich ungern hören dürfte...

Damit reiht sich James Haskell in eine Reihe von Freunden ein, die sich von Prinz Harry distanzieren. Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Hugh Grosvenor, der 7. Herzog von Westminster, seine Hochzeit im Sommer lieber mit Prinz William und König Charles III. feiern will, und Prinz Harry nicht eingeladen sein wird. Diese Entscheidung soll mutmaßlich verhindern, dass es zu angespannter Stimmung zwischen den royalen Familienmitgliedern kommen könnte.