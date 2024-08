Prinz Harry packt aus: Die Wahrheit über seine Mutter Diana! Jetzt sollen es alle wissen

Prinz Harry (39) musste in seinem Leben schon einige Rückschläge verkraften. Als seine Mutter Prinzessin Diana († 36) 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam, war er gerade einmal 12 Jahre alt. Ein schrecklicher Schicksalsschlag für ein Kind! Seit seiner Zeit in Afghanistan hat der Royal außerdem mit einem starken Trauma zu kämpfen, das er in der Öffentlichkeit thematisiert hat, um die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen zu beenden. Und auch sonst hat das Leben im Rampenlicht einige Schattenseiten, auf die Harry gerne verzichtet hätte. Zuletzt sorgte er mit seinem Rückzug aus dem Königshaus und dem Umzug in die USA für Aufsehen. Dort kümmert er sich liebevoll um seine Ehefrau Meghan (42) und die beiden gemeinsamen Kinder. Vor kurzem hat der 39-Jährige verraten, dass er seine Liebste aus Sicherheitsgründen nicht mehr mit nach Großbritannien nehmen will. Und jetzt legt er noch einen drauf!