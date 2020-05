Prinz Harry & Prinz William: Unerwartete Wende im Brüder-Streit!

Reddit this

Seit Monaten machen immer wieder Schlagzeilen die Runde, dass zwischen und ein erbitterter Streit herrschen soll. Doch jetzt die unerwartete Wende...

Queen Elizabeth II.: Trauriger Abschied!

William und Harry haben sich voneinander entfernt

Obwohl William und Harry stets als unzertrennlich galten, soll es seit Monaten zwischen den beiden ganz gewaltig kriseln. Wie es heißt, soll William einfach nicht verstehen, wie Harry sich gegen die Krone entscheiden konnte. Und auch Meghan und Kate sollen immer wieder aneinander geraten sein, da die schöne Frau von Prinz William einfach nicht mit der Attitude von Meghan zurecht gekommen ist. Doch jetzt die Überraschung! William und Harry sollen sich endlich wieder annähern...

Hat der Streit zwischen William und Harry ein Ende?

"Es gab eindeutig große Risse in ihrer Beziehung zueinander, aber es ist besser geworden und ich weiß, dass William und Harry wieder in Kontakt stehen", verriet die Royal-Expertin Katie Nicholl jetzt gegenüber Tonight. Wow! Was für wundervolle Neuigkeiten! Können die beiden Brüder ihren Streit nun endlich hinter sich lassen? Und können auch Kate und Meghan dadurch ihre Differenzen überwinden? Wir können definitiv gespannt sein...

