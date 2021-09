Prinz Harry: Schrecklich einsam! Bereut er seinen Umzug nach Kalifornien?

Harry hat keine Freunde

Wie ein Insider gegenüber diversen US-Medien verrät, fühlt der Prinz sich einsam. "Harry lebt ein sehr einsames Leben in diesen Tagen", so die Quelle. Man sieht ihn scheinbar oft alleine auf dem Fahrrad oder beim Wandern. "Aber einige seiner alten Freunde glauben das nicht so recht. Es ist, als verstecke er sich. Das sieht ihm so gar nicht ähnlich."

Der Insider ist sich sicher: "Harry hat in den USA keine echten Freunde. Er macht definitiv Phasen der Einsamkeit durch. (...) Es ist eine Sache, schwer verliebt zu sein. Aber die Cambridges und Harrys Vater, Prinz Charles, haben das Gefühl, dass er zu Meghans persönlicher Marionette geworden ist. Es ist, als wäre er in ihrer Welt gefangen und könnte nicht mehr darüber hinaussehen."

Wie es in Harry vorgeht, weiß wohl nur er selbst. Bleibt zu hoffen, dass er seinen Umzug nach Kalifornien nicht bereut...