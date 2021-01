Prinz Harry: Sein Herz ist gebrochen!

Wie nun Journalist Tom Bradby gegenüber "Daily Mail" berichtet, geht er davon aus, dass Harry sehr unter den familiären Zerwürfnissen leiden würde. Tom, der Harry viele Jahr begleitete, erläutert: "Ich glaube, wegen der Situation mit seiner Familie hat er ein gebrochenes Herz." Oh je! Was für erschütternde Neuigkeiten! Doch zum Glück lässt sich Harry dadurch seinen Neustart in Kalifornien nicht ganz vermiesen...