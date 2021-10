Prinz Harry & Herzogin Meghan: Das war's!

Keine Zeit für eine Versöhnung?

Bleibt bei so vielen Eisen im Feuer etwa keine Zeit für einen Versöhnungstrip nach London? Oder setzt die Herzogin, nachdem sie mit ihrem trotzigen Wunsch, Töchterchen Lilibet in royalem Glanz auf Schloss Windsor taufen zu lassen, offenbar nicht nur beim Palast, sondern auch ihrem Mann auf Granit biss, nun endgültig auf Eskalation – und zeigt der gesamten Royal Family für immer die kalte Schulter? Immerhin hatten bislang weder Prinz Charles noch Queen Elizabeth Gelegenheit, Lilibet kennenzulernen – und Meghan hat in der Vergangenheit schon öfter bewiesen, dass sie sich für emotionale Erpressung nicht zu fein ist.

Zwar heißt es, dass die Kleine nun in Kalifornien getauft werden soll, was Harry auch befürworten würde. Doch noch scheint Meghan nicht aufgegeben zu haben. Sie ließ über einen Sprecher ausrichten: "Die Pläne für die Taufe des Babys wurden noch nicht finalisiert, daher sind sämtliche Vermutungen darüber, was passieren wird oder auch nicht, reine Spekulation." Mit anderen Worten: Entweder Meghan kriegt ihre Windsor-Taufe – oder es wird nichts mit dem Versöhnungsbesuch bei der Verwandtschaft …

