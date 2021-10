Prinz Charles: Bitterer Schlag! Warum tut er Harry das an?

In den letzten Monaten war bei den britischen Royals ganz schön was los. Besonders das Skandal-Interview von Prinz Harry und Herzogin Meghan hat für Aufsehen gesorgt. Darin hat der 37-Jährige nämlich verraten, dass es mit seinem Papa Prinz Charles großen Ärger gegeben hat. So soll er sogar die Anrufe seines Sohnes ignoriert haben!