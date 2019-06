Prinz Harry und Herzogin Meghan: Ehe-Auszeit nach nur einem Jahr?

Erst ein gutes Jahr ist es her, dass und seine wunderschöne Braut Meghan sich in der St.-George’s-Kapelle in Windsor das Jawort gaben – und die ganze Welt verzauberten.

Von diesem Zauber ist zurzeit nicht mehr viel zu spüren. Denn der Haussegen im Hause Sussex hängt, trotz der Geburt von Söhnchen Archie am 6. Mai, mächtig schief. Aber warum?

Einer der Gründe soll die Tatsache sein, dass Harry im Herbst für längere Zeit durch Afrika reisen und seine Familie mitnehmen möchte. Meghan dürfte Bedenken haben, eine solche Reise mit einem Säugling anzutreten, würde stattdessen sicher viel lieber ihre amerikanische Heimat besuchen. Gehen die beiden Ehepartner im Herbst also zeitweise getrennte Wege?

Ehe-Probleme bei Harry und Meghan?

Ein weiterer Streitpunkt: Anscheinend sind mittlerweile nicht nur viele Hofangestellte empört darüber, dass Meghan sich häufig über das Protokoll hinwegsetzt und demnächst sogar (Skandal!) die „Vogue“ für Fotoaufnahmen ins Familiendomizil „Frogmore Cottage“ lassen will. Auch Harry scheint ihr Verhalten zunehmend ein Dorn im Auge zu sein. Immer häufiger weist er die ehemalige Schauspielerin zurecht. Wie erst kürzlich während der „Trooping the Colour“-Parade zu Ehren der Queen: Als sich die königliche Familie auf dem Balkon des Buckingham-Palastes versammelte, drehte sich Meghan zweimal zu Harry um, um mit ihm zu sprechen – und kassierte zweimal eine Abfuhr. Wie ein Lippenleser für die Zeitung „Daily Mail“ herausfand, wies der Prinz seine Frau an, sich, wie vom Protokoll vorgeschrieben, wieder nach vorn zu wenden. Und das so barsch, dass die Herzogin mit den Tränen kämpfte.

Nur wenige Tage später veröffentlichte das Paar auf ein süßes Foto seines kleinen Archie. Ein Ablenkungsmanöver, um von den Eheproblemen abzulenken?