Prinz Harry & Herzogin Meghan: Endgültig gescheitert! Jetzt ist es offiziell

Laut "Page Six" soll die Doku bereits am 8. Dezember bei Netflix erscheinen und nicht, wie zuvor berichtet erst 2023. Zunächst soll sie den Namen "Chapters" tragen, doch es ist möglich dass der Name noch einmal geändert wird. Ob auch besagte Szenen entschärft wurden? Darüber ist nichts bekannt. Fakt ist aber: Schon die Dreharbeiten sorgten für viel Ärger.

"Page Six" berichtet, dass es zwischen Meghan und der ersten Regisseurin Garrett Bradley einige Spannungen gegeben haben soll. "Es gab ein paar heikle Momente zwischen ihnen. Garrett hat das Projekt verlassen", erklärte der Insider.

Scheint, als würde die Doku noch vor der Veröffentlichung unter keinem guten Stern stehen....

Prinz Harry & Meghan Markle: Rausschmiss aus Hollywood! Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: