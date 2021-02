Prinz Harry & Herzogin Meghan: Jetzt rückt der Palast mit der ganzen Wahrheit raus

Wie schon jetzt enthüllt wurde, sollen Meghan und Harry in ihrem Interview planen, ein wenig Klarheit in ihr Leben als ehemalige Royals zu bringen. So sollen sie darüber sprechen, wie ihr Leben im Zeichen der Krone wirklich war. Für die Royals ein herber Schlag ins Gesicht. Doch während sich der Palast früher zu solchen Aktionen von Meghan und Harry eher bedeckt hielt, soll nun eine Gegendarstellung veröffentlicht werden...