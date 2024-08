Prinz Harry & Herzogin Meghan: Protz-Tour durchs Krisengebiet

Kolumbien hat nun wirklich genug Probleme. Seit Jahrzehnten schwellen dort Guerilla-Konflikte, viele Regionen ächzen noch immer unter Drogen- und Bandenkriminalität, nachts trauen sich in Teilen der Hauptstadt Bogota nicht mal Einheimische aus dem Haus. Auftritt Harry (39) und Meghan (43)! Auf Einladung der kolumbianischen Vizepräsidentin, die sich zur Begründung als Fan der Netflix-Doku über den Royal-Ausstieg outete, tourte das Paar jetzt überaus royal-mäßig durchs Land. "Das Sicherheitsaufgebot war so hoch wie bei einem wichtigen Staatsbesuch", so Experten, und die Ausgaben für die Mega-Kolonne aus Polizei und Militär, Helikopterflüge, gesperrte Plätze und Co. soll circa zwei Millionen Euro gekostet haben. Wer’s bezahlt? Wohl der Staat, schließlich kam die Idee von offizieller Seite! Und das in einem Land, in dem ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze lebt. "Das Geld hätten wir für Wichtigeres gebraucht", ärgern sich Oppositionspolitiker auf Social Media. Und damit nicht genug!