Prinz Harry und Herzogin Meghan: Rückkehr nach London! Bilder von ihrem neuen Haus aufgetaucht!

Wie man hört, hat Harry zuerst seinen Bruder William angerufen. Doch nach solchen Erlebnissen reicht ein Telefonat sicher nicht immer aus. Die Sehnsucht, die eigene Familie zu sehen, ist immens. Und so planen Harry und Meghan gerade den so dringenden Ortswechsel. Im Londoner Nobelviertel Kensington haben sie nun eine Immobilie ins Auge gefasst, in der sie ihr neues Leben beginnen wollen. Eine Stadtvilla mit über 500 Quadratmetern, mit neun Bädern und ebenso vielen Schlafzimmern. Genug Platz auch für den kleinen Archie, der dann durch die Räume sausen kann. Ihr altes Zuhause Frogmore Cottage überlassen sie ja vorübergehend Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank, die Anfang nächstes Jahr ihr erstes Kind erwarten.

Für Harry und Meghan ist dieses luxuriöse Haus perfekt: nah an Londons City, nah am Buckingham Palast, nah am Kensington Palast. Ihr Anwesen in Kalifornien wollen sie natürlich nicht ganz aufgeben. Die Familie in England aber auch nicht.