Royals: Prinz Harry und Meghan – das Geheimnis hinter dem Liebes-Outing

Ihr Liebe begann als Blind Date in London – und sofort funkte es zwischen Prinz Harry (40) und Meghan Markle (43). Es folgte ein gemeinsamer Liebes-Urlaub in Botswana. Doch sechs Monate nach dem ersten Treffen kochte die Gerüchteküche über Prinz Harrys neue Liebe über. Und am 31. Oktober 2016 gab es den ersten Zeitungsbericht über das verliebte Paar.

Was folgte, war eine Sensation: Die Royals, die nach dem Motto "never compain, never explain" (auf Deutsch: nie beschweren, nie erklären), leben, gaben ein offizielles Statement ab – auf dem X-Account vom Kensington-Palast. Dort outete Prinz Harry offiziell seine Liebe. Und er bat gleichzeitig um Zurückhaltung bei der Berichterstattung.