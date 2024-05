Prinz Harry & Herzogin Meghan: "Straffällig"! Jetzt haben sie auch noch Ärger mit dem Gesetz

Im Namen des "California Registry of Charities and Fundraisers", dem kalifornischen Handelsregister für Wohltätigkeitsorganisationen, wurde Harrys und Meghans "Archewell Foundation" nämlich nun als "straffällig" eingestuft.

Sie bekamen Post von Rob Bonta, dem kalifornische Generalstaatsanwalt - genauer gesagt einen Mahnbescheid. Der Grund? Wie "People" berichtet, soll die Foundation als straffällig eingestuft worden sein, "weil es versäumt wurde, erforderliche Jahresberichte und/oder Verlängerungsgebühren einzureichen." Autsch! Nun dürfen die beiden vorerst keine Spenden mehr annehmen oder aber Ausgaben tätigen.

Was die beiden Sussex nun tun können? Laut "People" heißt es im Brief: "Der Organisation können auch Strafen auferlegt werden – und ihre Registrierung kann vom Handelsregister (...) widerrufen werden. Sobald Sie die überfälligen Unterlagen eingereicht haben, werden Sie über die Höhe der geschuldeten Verspätungsgebühren informiert." Angeblich soll die Foundation die Unterlagen aber fristgerecht eingereicht haben - lediglich der Scheck soll nie eingegangen sein. Doch auch der sein mittlerweile in der Post.

Damit wäre eigentlich alles geklärt - doch der bittere Beigeschmack bleibt am Ende trotzdem ...

