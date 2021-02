Prinz Harry & Herzogin Meghan: Trotz Baby Nr. 2 eiskalt abserviert

Wenn die britischen Royals Nachwuchs erwarten, jubelt eigentlich die ganze Welt. allen voran natürlich das englische Volk. Doch das scheint sich mittlerweile weder für den Nachwuchs, noch für Prinz Harry und Herzogin Meghan zu interessieren.

Seit dem Umzug in die USA hat sich die Meinung der Engländer gegenüber Harry und Meghan verschlechtert. Nicht einmal die sonst so ersehnten Einblicke in ihr Privatleben interessiert das Volk.