Prinz Harry & Prinz William: Neid und Missgunst! Diese Aussage bringt das Fass zum Überlaufen

Die Anspannung im britischen Königshaus ist mittlerweile fast greifbar. Am 10. Januar sollen die Memoiren von Prinz Harry erscheinen. Was darin niedergeschrieben steht? Bisher unklar! Doch was so sicher wie das Amen in der Kirche ist, ist, dass Prinz Harry kein gutes Haar an seiner Familie lassen wird. Denn bereits der Titel des Buches lässt tief in die geschundene und verletzte Seele des Aussteiger-Monarchen blicken. Es prangt in großen weißen Lettern das Wort "Spare“ auf dem Titelbild, was ins Deutsche übersetzt so viel bedeutet, wie "Ersatz". Eine Massage nicht nur an die Königsfamilie in seiner alten Heimat, sondern auch an seinen Bruder? Scheinbar hat Prinz Harry bis heute nicht verkraftet, in der Thronfolge an fünfter Stelle zu stehen, während sein Prinz William der nächste König von Großbritannien wird. Wenn bereits der Titel der Memoiren für gewaltigen Wirbel sorgen, kann sich dieser mit dem Inhalt des Buches nur noch zu einem handfesten Orkan entwickeln...