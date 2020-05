Prinz Otto von Hessen: Der 55-Jährige stirbt bei einem Motorrad-Unfall!

Große Trauer um Prinz Otto von Hessen! Der 55-Jährige war in der Nähe von Lindau in Bayern am Sonntagmorgen mit einem Motorrad unterwegs, als er plötzlich schwer stürzte und gegen eine Leitplanke prallte. Prinz Otto von Hessen zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er daran verstarb.

Fuhr Prinz Otto von Hessen zu schnell?

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass er mit erhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass Prinz Otto von Hessen die Geschwindigkeitsbegrenzung angeblich nicht einhielt. Bereits 2010 stand er deswegen vor Gericht. Doch damals wurde der 55-Jährige freigesprochen.

So erfolgreich war Prinz Otto von Hessen

Otto von Hessen gehörte zu den Vorfahren von Friedrich Wilhelm von Preußen. Er arbeitete als erfolgreicher Unternehmer. Ihm gehörten zahlreiche McDonald's-Filialen in Ingolstadt. "Er war ungeheuer fleißig, hat in seinen Filialen zum Teil noch selbst die Burger gebraten", erzählt ein Bekannter jetzt der "BILD"-Zeitung. "Er war ein richtiger Biker, hatte sich auf die Fahrt gefreut, wollte zu seiner Freundin ins Tessin."

