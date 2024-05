Prinz William: Angebliche Affäre mit Königin Camilla gesichtet!

Nachdem Rose Hanbury (40) in den letzten Monaten völlig aus der Öffentlichkeit verschwand, tauchte sie nun am Wochenende überraschend bei den Badminton Horse Trials auf - und das an der Seite von Königin Camilla (76).

Auf mehreren Schnappschüssen der Veranstaltung sieht man die beiden Frauen so gemeinsam mit der berühmten Visagistin und Geschäftsfrau Charlotte Tilbury (51). Rose, die seit 2009 mit dem siebten Marquess of Cholmondeley verheiratet ist, trug einen blauen Blazer, während die Königin ein gemustertes Kleid derselben Farbe wählte. Ein Anblick, der viele Royal-Fans auf die Palme brachte. Immerhin wurde Rose in den letzten Jahren immer wieder vorgeworfen, die "andere Frau" von Prinz William zu sein. Es fragt sich: Warum lässt Camilla sich mit der angeblich einstigen Affäre von William ablichten?