Prinz William: Große Trauer im Kensington Palast!

"Ich war betrübt, als ich vom Tod Seiner Hoheit Scheich Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah hörte. Ich hatte das Privileg, seine Hoheit während meines Besuchs in Kuwait im vergangenen Jahr zu treffen, und ich weiß, dass man sich an ihn wegen seiner weltweiten humanitären Bemühungen und seines Engagements für den Frieden in der Region gern erinnern wird" heißt es durch Prinz William via Instagram. Das so eine emotionale Nachricht von den treuen Royalisten nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich...