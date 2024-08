Prinz William: Hand in Hand! SIE gibt ihm jetzt viel Kraft

Glück ist, in schweren Zeiten jemanden zu haben, auf den man sich verlassen kann. Ein noch größe­res Glück ist es, wenn dieser jemand wie eine zweite Mut­ter ist. Prinz William (42) hat in seiner Schwiegermutter Carole Middleton (69) einen solchen Menschen gefunden. Die beiden halten fest zusammen – Hand in Hand können sie alles schaffen!

Beim legendären Pferderen­nen in Ascot trafen sie nun wieder aufeinander. Und als Wil­liam seine ­Schwiegermutter erspähte, ging ein Strahlen über sein Gesicht; er bot ihr die Hand und führte sie galant über den Platz. Beide ­lächelten – dabei hätten sie gerade eigentlich viel mehr Grund dazu, traurig zu sein. Denn Prinzessin Kate (42), Caroles Tochter und Williams Frau, kämpft noch ­immer gegen ihre Krebserkrankung. Es geht ihr gut, aber noch ist die Krankheit nicht besiegt. Carole und William müssen ­immer noch um sie bangen – und ­unterstützen sie, wo sie nur können. Und sie unterstützen auch einander.