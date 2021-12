Prinz William: Heißer Flirt mit einem Popsternchen! Kate schäumt vor Wut!

Wie nun durch Christopher Andersen in dem Buch "Brüder und ihre Frauen: Aus dem Privatleben von William, Kate, Harry und Meghan" heißt, soll es zwischen William und Britney vor einigen Jahren zu einem heißen Intermezzo gekommen sein. So offenbart er gegenüber "US Weekly": "William und Britney haben versucht, zusammen zu kommen, als sie jünger waren, und er hatte auch eine ähnliche Beziehung zu Lauren Bush, dem Model und der Nichte von Präsident Bush." Krass! Mit so einer Enthüllung hat wohl definitiv niemand gerechnet. Laut Andersen hätten William und Britney "E-Mails hin und her geschrieben, eine Zeit lang und er hätte eigentlich kommen und mich irgendwo treffen sollen, aber das hat nicht funktioniert." Was daraus geworden ist? Der Autor fügt abschließend hinzu: "Es könnte Telefonate gegeben haben, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie in dieser Zeit jemals zusammen kamen." Was Kate wohl über so viel private Details denkt? Freuen wird sie sich jedenfalls nicht...