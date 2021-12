Steffen Henssler: Trauriges "Grill den Henssler"-Aus!

Wie nun aus einer Pressemitteilung des Koch-Spektakels deutlich wird, verabschieden sich Steffen und sein "Grill den Henssler"-Team in die wohlverdiente Winterpause! Davor will Steffen aber nochmal alles geben, um seinem Publikum ordentlich einzuheizen. Schließlich hatte er in diesem Jahr definitiv keine gute Siegesquote! Steffen offenbart: "Ich habe noch nie so wenige Sendungen gewonnen! Desaströs." Ob er am Sonntag den Sieg mit nach Hause nehmen kann? Ungewiss! So muss er gegen Promis wie Skilegende Maria Höfl-Riesch, Star-DJ David Puentez sowie das Magier-Duo Ehrlich Brothers antreten, die unter der Anleitung von Zwei-Sterne-Starkoch Alexander Herrmann den Kochlöffel schwingen! Definitiv eine Herausforderung! Doch selbst wenn Steffen nicht gewinnt, hat er im nächsten Jahr erneut die Chance, sein Können unter Beweis zu stellen. Auch 2022 soll "Grill den Henssler" nämlich wieder im TV zu sehen sein. Moderatorin Laura Wontorra erklärt: "Wir kommen wieder mit 'Grill den Henssler' im nächsten Jahr!"