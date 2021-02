Prinz William: Jetzt packt er aus - So geht es Prinz Philip wirklich

Am Wochenende tauchten Bilder von Prinz Charles auf, die ihn beim Verlassen der King Edward Klinik zeigten. Wie es schien, war der Prinz in großer Sorge um seinen Vater! Charles zeigte sich vor den Kameras sichtlich betroffen, mit Tränen in den Augen. Doch geht es Prinz Philip wirklich so schlecht? Prinz William schafft nun neuen Grund zur Hoffnung, dass sich sein Großvater schnell wieder erholt...