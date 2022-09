Prinz William: Rasanter Aufbruch! Er beginnt ein neues Leben

Für Prinz William heißt es nun: Ranklotzen! Denn als direkter Thronfolger übernimmt er in der neuen Position als Prinz von Wales und Herzog von Cornwall nicht nur eine wichtige repräsentative Rolle, sondern muss auch ordentlich anpacken. Seine neue Rolle am Hof bedeutet, dass er seinen Vater, King Charles III. unterstützen soll, aber sich auch aktiv auf die Rolle als zukünftigen König des Landes vorbereiten muss. Was das konkret bedeutet, wird sich zeigen. Doch eins steht für den amtierenden König bereits fest: Die Anzahl der arbeitenden Familienmitglieder im Palast soll drastisch reduziert werden. Was jedoch bedeutet, dass Prinz William noch mehr Aufgaben übernehmen wird. Ganz schön viel Druck für den 40-Jährigen!

Doch die harte Arbeit zahlt sich auch mächtig aus und wird bedeutend mehr Geld in die Kasse der Familie spülen. Denn: Als Herzog von Cornwall wird er an den Einnahmen der Grafschaft beteiligt und da kommen keine kleinen Summen zusammen. Stolze 24 Millionen Euro soll sein Vorgänger und Vater im letzten Geschäftsjahr damit verdient haben. Selbstverständlich muss er mit diesem Geld private so wie geschäftliche Kosten decken. Doch da dürfte auch ein nettes Sümmchen übrig bleiben...