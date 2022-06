Prinz William & Herzogin Kate: Diese Kränkung werden Harry und Meghan ihnen nie und nimmer verzeihen!

Die Fans des britischen Königshauses hatten sich schon auf entzückende Szenen gefreut, als bekannt wurde, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan samt Kinder ihre Familie in England besuchen werden. Es wird das erste Aufeinandertreffen von den Royals mit dem zuletzt geborenen Sprössling von Harry und Meghan. Denn die kleine Lilibet ist zwar nach ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth benannt, kennt diese jedoch noch gar nicht! Umso schöner, dass die royalen Aussteiger sich dazu entschieden haben, den 1. Geburtstag des kleinen Mädchens gemeinsam mit der Familie im Frogmore Cottage auf dem Gelände des Schloss Windsors zu feiern. Doch nun gibt es nur wenige Tage vor dem Event Grund für Unmut, denn ausgerechnet Prinz William und Herzogin Kate werden nicht dabei sein!

Laut der "Mail Online" reist das Adelspaar nämlich in der Zwischenzeit in das 200 Kilometer entfernten walisische Cardiff. Dort sollen der Prinz und die Herzogin anlässlich des Thronjubiläums der Queen auf verschiedene Künstler treffen, die bei den Feierlichkeiten ihre Kunst zum Besten geben. Eine ziemlich überraschende Teilnahme der beiden... Und eine heftige Klatsche für Harry und Meghan! Erst kürzlich berichteten mehrere Medien davon, dass die Brüder den Versuch unternehmen, durch regelmäßigen Kontakt ihre Beziehung mehr zu pflegen. Auch die Anreise von Harry und Meghan zum Thronjubiläum der Queen kann als ein Zeichen der Versöhnung gewertet werden, nach allem, was zwischen ihnen und der Familie in England vorgefallen war. Doch die Entscheidung von Herzogin Kate und Prinz William scheint all die Vorarbeit zunichtezumachen...