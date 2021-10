Prinz William & Herzogin Kate: Stinksauer! Diese Fotos sollte niemand sehen

William kochte vor Wut

William und Kates Beziehung begann 2003, wurde jedoch erst 2004 öffentlich bekannt gemacht. Die dunkelhaarige Schönheit wurde während eines Urlaubs zusammen mit dem Prinzen auf der Skipiste gesichtet. Kurz darauf tauchten Fotos der beiden in diversen Zeitungen auf.

In der Doku "William & Kate: Too Good To Be True" verrät eine Redakteurin der Daily Mail, Frau England, wie wütend William über die veröffentlichten Fotos war. "Leider hat ein Fotograf William und Kate ganz nah beieinander am Skilift fotografiert. (...) William war wütend, und er machte sich auch ernsthafte Sorgen um Kate, ihre Familie und was das jetzt für sie bedeuten würde."

Doch die Sache ließ sich natürlich nicht mehr rückgängig machen. Ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten Kate und William dann bei ihrem Universitätsabschluss in St. Andrews. Und der Rest ist Geschichte...