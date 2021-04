Prinz William & Prinz Harry: Geheimes Treffen! Jetzt ist alles anders

Das dürfte den Royals gar nicht schmecken. Wie soll das Vertrauen wieder aufgebaut werden, wenn Harry und Meghan Intimes gleich an ihre Hollywood-Bekannten weitergeben?

Was auffällt: Jeder möchte in dem ganzen Zoff gut dastehen. Die Kinder von William und Kate (39) malten jetzt Bilder mit Botschaften an ihre Oma Diana, die im Netz veröffentlicht wurden. Und Kate besuchte unangekündigt eine Mahnwache.

Gut, dass Prinz Philip (99) nicht alles mitbekommen hat. Er wurde endlich aus der Klinik entlassen und erholt sich nun zu Hause.