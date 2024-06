Prinz William: Update! So geht es Prinzessin Kate wirklich

Während Kate der Veranstaltung fern blieb, waren König Charles III. (75) und Königin Camilla (76) an Williams Seite, der anlässlich des 80. Jahrestag des "D-Days" einen Brief vor las, den der Soldat Alastair Bannermann seiner Frau geschickt hatte. Er hat den Krieg überlebt und konnte zurück zu seiner Familie kehren. "Zu viele taten das nicht", so Prinz William. "Wir werden immer jenen Menschen gedenken, die gedient haben und die sie verabschieden mussten. [...] Heute erinnern wir an den Mut aller, die das Meer überquerten, um Europa zu befreien."