Prinzessin Alexandra: Luxemburg im Baby-Glück!

Erst im Frühjahr 2023 haben Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory sich das Ja-Wort gegeben, nachdem sie 2021 offiziell ein Paar wurden. Am 22. April 2023 folgte die standesamtliche Hochzeit, am 29. April gab sich das Paar kirchlich das Ja-Wort in Südfrankreich. Nun machen die Royals ihr ganz privates Glück perfekt - sie erwarten zum ersten Mal Nachwuchs!

Wie nun der Palast über die Social-Media-Plattform "Instagram" mitteilt, werden Prinzessin Alexandra und Nicolas Bagory 2024 Eltern. Es heißt: "Ihre Königlichen Hoheiten der Großherzog und die Großherzogin freuen sich sehr, mitteilen zu können, dass Prinzessin Alexandra und Herr Nicolas Bagory ihr erstes Kind erwarten. Die Geburt ist für das Frühjahr geplant. Der Großherzog, die Großherzogin und die Mitglieder der beiden Familien freuen sich mit Ihnen über dieses große Glück."