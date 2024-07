Prinzessin Anne: "Ich bedauere es zutiefst" - Erstes Statement nach ihrem Unfall!

Prinzessin Anne (73) erlitt am 23. Juni eine Gehirnerschütterung und mehrere Kopfverletzungen, als sie bei einem Spaziergang auf ihrem Anwesen im Gatcombe Park in Gloucestershire vermeintlich von einem Pferd angefallen wurde. Rund fünf Tage lang wurde die Tochter von Queen Elizabeth († 2022) anschließend in einem Traumazentrum in Bristol behandelt, bis Anne am Samstag (29. Juni) wieder auf ihr Anwesen zurückkehren durfte.