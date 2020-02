Prinzessin Beatrice: Erste Hochzeitsdetails enthüllt!

Reddit this

Im September 2019 hielt Edoardo Mapelli Mozzi um die Hand von Prinzessin Beatrice an. Nachdem lange über das mögliche Hochzeitsdatum spekuliert wurde, macht der Palast es nun offiziell und verkündet die ersten Details!

Erste Hochzeitsdetails enthüllt

„Die Hochzeit ihrer Königlichen Hoheit Prinzessin Beatrice von York und Herrn Edoardo Mapelli Mozzi wird am 29. Mai 2020 gefeiert", wird auf der -Seite des Buckingham Palastes verkündet. Die Trauungszeremonie soll in der königlichen Kapelle des St James's Palace in London stattfinden. Anschließend wird die Familie im Garten des Palastes feiern.

Nach den Strapazen der letzten Monate dürfte sich Queen Elizabeth II. sicherlich sehr über die schöne Abwechslung freuen…

