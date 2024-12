Prinzessin Birgitta von Hohenzollern ist tot

Prinzessin Birgitta wurde am 19. Januar 1937 als Tochter des Erbprinzen Gustav Adolf und der Prinzessin Sibylla von Sachsen-Coburg und Gotha geboren. Sie ist das zweitälteste Kind von ihren drei Schwestern und ihrem Bruder Carl Gustaf, dem König von Schweden. Für ihr Studium zog die Prinzessin nach München, wo sie auch ihren späteren Ehemann kennenlernte - den deutschen Prinzen und Kunsthistoriker Johann Georg von Hohenzollern-Sigmaringen. Nach ihrer Verlobung im Dezember 1960 fand die standesamtliche Trauung des Paares am 25. Mai 1961 im Schloss von Stockholm statt. Die kirchliche Trauung folgte am 30. Mai 1961 in Sigmaringen (Baden-Württemberg). Da ihr Ehemann ebenfalls aus einer Familie des Hochadels stammte, durfte sie den Titel einer Königlichen Hoheit behalten. Das adelige Paar trennte sich 1990, blieb aber verheiratet, bis zum Tod von Johann Georg in 2016. Nach der Trennung von ihrem Mann zog die Prinzessin nach Spanien und lebte bis zu ihrem Tod auf Mallorca.

