Prinzessin Caroline: Dieser Flirt sorgt für Aufregung

Die Gläser klirren, ein zartes Lächeln huscht über die Lippen – und plötzlich liegt ein ganz besonderer Zauber in der Luft. Beim Staatsbankett in Monaco empfängt die Fürstenfamilie den französischen Präsidenten Emmanuel Macron (47) samt Ehefrau. Doch an diesem Abend hat der Franzose seine Augen nicht etwa auf seine Gattin gerichtet – sondern auf sie: Prinzessin Caroline (68). Man spürt förmlich das Knistern im Saal. Oh, là, là! Ein Flirt, der für Gesprächsstoff sorgt!