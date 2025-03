Prinzessin Caroline: Große Sorge um Sohn Pierre

Als wäre es gestern gewesen: Vor rund 35 Jahren verlor Prinzessin Caroline (68) ihren geliebten Mann Stefano Casiraghi (†30) bei einem Speedboat-Rennen. Ihr gemeinsamer Sohn Pierre (37) war damals erst drei, scheint aber die Draufgänger-Gene seines Vaters geerbt zu haben. Er will im Sommer bei einer lebensgefährlichen Segelregatta dem Meer die Stirn bieten.

Keine Frage – die Prinzessin hat große Angst um ihren Pierre. Was ist, wenn ihn das gleiche Schicksal ereilt wie seinen Vater? Das Rennen um den "Admiral’s Cup" ist bei Seglern gefürchtet. Es ist hart, bedeutet bis an den Rand der Erschöpfung zu gehen – und sein Leben zu riskieren. Doch Pierre Casiraghi ist fest entschlossen, am 17. Juli an den Start zu gehen. "Ich habe keine Sekunde gezögert", so Carolines Sohn.