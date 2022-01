Prinzessin Caroline: Jaa, es ist wahre Liebe!

Die Eltern dieser Rasselbande sind Carolines drei Kinder aus ihrer zweiten Ehe mit dem italienischen Unternehmer Stefano Casiraghi († 30). Ihr Sohn Andrea (37) ist Vater von Alexandre (8), Tochter India (6) und Maximilian (3). Ihre Tochter Charlotte (35) hat die Söhne Raphaël (8) und Balthazar (3). Und ihr Sohn Pierre (34) hat Stefano (4) und Francesco (3). So viel Familienglück! Caroline selbst war das mit Mann und Kindern einst nur kurze Zeit vergönnt. Stefano Casiraghi starb 1990 bei einem Schnellbootunfall. Die Prinzessin war mit ihren drei kleinen Kindern plötzlich allein. Eine Zeit voller Kummer. Doch heute herrscht in der ganzen großen Familie so viel Trubel und Freude, dass an die Tränen keiner mehr denkt.

Klar, dass Großmama Caroline stets für alle da ist und auf die Enkelschar aufpasst, wenn die Eltern mal etwas anderes vorhaben. Auch beim Nationalfeiertag von Monaco am 19. November hat sie stets ein wachsames Auge auf die kleinen Racker – und auch immer ein liebes Wort und ein Küsschen.

Was ungewöhnlich ist: Carolines 65. Geburtstag ist auch ihr 23. Hochzeitstag mit ihrem dritten Ehemann Ernst August von Hannover (67). Am 23. Januar 1999 gab sich das Paar das Ja-Wort. Bisher hat die gemeinsame Tochter Alexandra (22) zwar noch keine Kinder – aber wer weiß? Vielleicht macht sie ihrer Mutter ja zu einem der nächsten Geburtstage ein ganz wonniges Geschenk …