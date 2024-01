Prinzessin Eugenie: Große Sorge! Wird ihr jetzt alles zu viel?

August (2) und Ernest (7 Monate) sind ihr größtes Glück, fordern aber auch ihre ganze Aufmerksamkeit – selbst wenn sie gerade arbeiten muss. "Mein älterer Sohn, der gerade angefangen hat zu reden, fragt oft, wenn ich gerade telefoniere oder im Büro bin: 'Wo ist Mama?'", gestand die Nummer 11 der britischen Thronfolge im "Hello"-Magazin, wie "Das Neue Blatt" berichtet. Seit 2015 ist sie Direktorin einer Kunstgalerie in London und engagiert sich zudem für eine Wohltätigkeitsorganisation.

"Wie ich das alles mit dem Familienleben jongliere, ist ziemlich schwierig", erklärt sie. Omas und Tanten als Retterinnen in der Not sind dummerweise weit weg, denn Eugenie lebt aktuell mit ihrer Familie wegen eines Projekts ihres Mannes Jack (37) in Portugal. Was also tun, wenn der Stress zu groß wird? "Ich neige dazu, in mein Kopfkissen zu schreien." Klar, dieTochter von Prinz Andrew (63) und Fergie (64) könnte sich sicher eine Nanny leisten, aber offenbar will sie alles selbst schaffen. Doch die 33-Jährige muss einsehen: "Wie bei allem im Leben kommt immer etwas zu kurz."