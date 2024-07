Prinzessin Ingrid Alexandra: Liebes-Aus mit ihrem Magnus! Ist DAS der traurige Grund?

Es steht fest: Ingrid und Magnus haben sich getrennt – nach rund zwei Jahren Beziehung. Dabei waren sie doch so sehr verknallt ineinander, hatten sogar schon eine gemeinsame Wohnung in Oslo. Magnus verstand sich blendend mit der Königsfamilie und durfte sogar schon an Galadinners im Schloss teil­nehmen. Doch so sehr die Thronerbin Magnus auch geliebt hat, die Pflichterfüllung ihrer Familie und ihrem Land gegenüber war Ingrid am Ende einfach wichtiger.

Sie ging im Januar zum Militär, weil das von einer künftigen Königin so erwartet wird. Also zog sie aus der gemeinsamen Wohnung aus – und ins 21 Autostunden entfernte Tromsø. Norwegen ist groß. Scheinbar hat die junge Beziehung diese Trennung nicht verkraftet.

Auch wenn es für Ingrid im Moment natürlich schwer ist: Ihr Herz wird wieder heilen. Sie wird einen Mann finden, der versteht, was für eine besondere junge Frau sie ist, und der mit dem Druck der ­Krone zurechtkommt. Magnus konnte das vielleicht nicht. Für jetzt jedenfalls hat Ingrid entschieden, dass es besser ist, alleine zu sein.