Prinzessin Kate: Bauch-OP! Sie ist im Krankenhaus

Große Sorge um Prinzessin Kate! Wie der Palast vor wenigen Stunden bestätigt hat, musste die die 42-Jährige sich bereits am Dienstag einer Bauch-Operation unterziehen und befindet sich im Krankenhaus. Dort wird sie nun zehn bis vierzehn Tage lang bleiben, um sich zu erholen. Die Nachricht sorgt bei Aufruhr bei den Fans, denn zuletzt wirkte Kate eigentlich noch putzmunter. Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt beim Weihnachtsgottesdienst in Sandringham strahle sie in die Kameras und sah sehr glücklich aus. Umso überraschender ist es, dass sie nun zwei wochen lang in der Klinik bleiben muss...